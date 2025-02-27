Ему навсегда будет 28: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Шкляр. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Шкляр. Жизнь 28-летнего защитника Украины оборвалась 20 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 20 февраля, защищая Украину, погиб верный сын своей Родины, мужественный воин Андрей Шкляр", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 января 1997 в Фастове. Детство и юность провел в поселке Боровая, учился в местной школе, после девятого класса поступил в Международный университет "Украина", где получил юридическое образование.

После обучения работал на разных предприятиях, в частности на заводе "Меркс", а затем – на заводе PepsiCo в городе Вишневое. Осенью 2021 года женился на любимой Алине, а в январе 2022-го стал отцом – у супругов родился сын Захар.

3 апреля 2023 года Андрей добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Службу начал в 167-й бригаде, позже перешел в 153-ю бригаду, где прошел подготовку, получил офицерское звание младшего лейтенанта и стал заместителем командира роты. В ноябре 2023 года проходил обучение за границей, в Германии.

"По возвращении выполнял боевые задания в Донецкой области, затем – на Херсонском направлении, где его служба оборвалась в результате вражеской атаки – 20 февраля Андрей получил ранения, несовместимые с жизнью. В скорби за Андреем остались жена Алина, маленький сын Захария, бабушка Оля, сестра Алена, племянница Анастасия, родные, близкие, друзья. Для семьи Андрей был опорой, для друзей – надежным другом, для побратимов – настоящим боевым товарищем", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, солдат Ярослав Черный. Сердце украинского воина остановилось 20 февраля.