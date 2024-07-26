Ему навсегда будет 27: на фронте погиб военный с Киевщины Вадим Тарасенко. Фото

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Вадим Тарасенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская громада в скорби. 24 июля 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине смертью храбрых погиб Вадим Тарасенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в городе Фастов 15 апреля 1997 года, учился в местной школе. В начале широкомасштабного вторжения вместе с отцом встал на защиту родной земли. Впоследствии овладел профессией оператора дронов и достойно выполнял свои боевые задания, за что получил ряд наград.

"Вадим Леонидович был прекрасным человеком: добрым, отзывчивым, мужественным, жизнерадостным, всегда отвечал за свои поступки и готов был прийти на помощь. В скорби остались жена Маргарита, дочь Валерия, братья Анатолий и Михаил, отец Леонид. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной загубленной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Дмитрий Венгер. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Луганской области 5 июля.

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