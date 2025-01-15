Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Химерик. Фото

В результате вражеского минометного обстрела на фронте погиб военный из Киевщины, гранатометчик Юрий Химерик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Защищая Родину от врага на Донецком направлении во время минометного обстрела погиб фастовчанин Юрий Химерик", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 14 августа 1999 в городе Фастов. Учился в местной школе, а по окончании 11 классов поступил в Белоцерковский Национальный Аграрный Университет, получив квалификацию бакалавр права, который закончил в 2020 году.

В 2024 году был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Украины и получил звание солдата гранатометчика. 9 января 2025 года, выполняя боевое задание, во время вражеского минометного обстрела погиб в Донецкой области.

"Юрий был примером верности, мужества и преданности своей семье и Родине. Являлся любящим сыном, братом, отцом, племянником, поддержкой и опорой для своей семьи. В скорби остались мать, отец, дети, братья, сестры, родные и близкие. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной утраченной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, пограничник Артур Киселев. Сердце защитника Украины остановилось 9 января.

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