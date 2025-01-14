Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Артур Киселев. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области, пограничник Артур Киселев. Сердце защитника Украины остановилось 9 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником – сержантом Артуром Киселевым (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Герой служил младшим инспектором пограничной службы пограничной службы "Ужгород". Погиб 9 января во время выполнения боевых задач в районе юго-западной окраины населенного пункта Запселье Сумской области.

"Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость. Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевщины Василий Джунь. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2024 года.

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