Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный из Киевской области Николай Ткачев. Фото

На Краматорском направлении, выполняя боевое задание, погиб 25-летний житель Киевщины Николай Ткачев. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Еще одна жизнь отважного сына Ирпенского общества за свободу Украины... В жестоких боях на Краматорском направлении погиб 25-летний Николай Ткачев", – сообщил Маркушин.

Защитник Украины родился и вырос в Ирпене. Получил образование автомеханика, работал в сфере проката транспорта. Мечтал накопить деньги на собственное жилье. Николай вел здоровый образ жизни и обладал прекрасным чувством юмора, был искренним и справедливым.

В январе этого года принял решение вступить в ряды ВСУ – подписал контракт с 3-й отдельной штурмовой бригадой.

"Село Терны, которую чрезвычайными усилиями уже много недель удерживают наши воины, россияне пытаются захватить, используя буквально все – тактику "мясных штурмов", бронетехнику, артиллерию, авиацию. Наши защитники в этом направлении держат оборону каждого мэтра украинской земли. Среди них был и Николай. Но 16 апреля наш защитник погиб во время выполнения боевого задания. Героя в Ирпене ждали мама и два брата. Примите мои искренние соболезнования!", – добавил Маркушин.

Героя похоронят в понедельник, 6 мая, на Аллее памяти защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

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