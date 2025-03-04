Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный из Киевщины Амир Ажами. Фото

На фронте в результате удара дроном-камикадзе погиб военный из Киевской области, младший сержант Амир Ажами. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 27 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Невероятно болезненная потеря для Боярской общины. 27 февраля 2025 года в районе КПВВ "Юнаковка-Суджа" Сумского района Сумской области в результате удара дроном-камикадзе типа FPV погиб артиллерист, младший сержант Амир Ажами", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 14 ноября 1999 в Киеве. В Боярке проживал с 2006 года, где и окончил местную школу. Высшее образование получил в Открытом международном университете развития человека "Украина", по специальности инженер-конструктор.

"С первых дней полномасштабного вторжения России пошел добровольцем. Мобилизирован с 17 апреля 2022 года. Амиру навсегда – 25", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце украинского воина остановилось 25 февраля.

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