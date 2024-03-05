Ему навсегда будет 24: на фронте погиб военный из Киевщины Андрей Ридзевский. Фото

На Краматорском направлении в результате вражеского обстрела погиб военный из Ирпеня Киевской области Андрей Ридзевский. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Умный, смелый, сильный и еще такой юный... На фронте погиб 24-летний защитник из Ирпенской общины Андрей Ридзевский", – рассказал Маркушин.

Защитник Украины переехал в Ирпень после окончания школы, здесь поступил в местный профессиональный колледж экономики и права, затем продолжил обучение в Государственном налоговом университете.

Молодой спортсмен и патриот впервые вступил в ряды Национальной гвардии Украины еще в 2019 году. В начале полномасштабного вторжения встретил врага в Рубежном. Также участвовал в боях, в частности, за Северодонецк, Часов Яр, Кременную, Бахмут. 1 марта враг обстрелял позиции украинских военных из артиллерии на Краматорском направлении. Андрей погиб от множественных осколочных ранений.

"Мой сын – добрый, честный и справедливый, смелый и храбрый, замечательный друг, всегда отстаивавший свою позицию. Вместе с ним я всегда чувствовала себя защищенно и тепло, он был образцом чести и достоинства", – переполнены любовью и скорбью слова мамы об Андрее. Также у Героя остались отец и родная сестра. Мои глубокие соболезнования", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обороны Соледара Донецкой области 6 сентября 2022 погиб военный из Киевской области Виталий Лукашенко. У защитника Украины осталась несовершеннолетняя дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!