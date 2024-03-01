Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Виталия Лукашенко. Фото

Во время обороны Соледара Донецкой области 6 сентября 2022 погиб военный из Киевской области Виталий Лукашенко. У защитника Украины осталась несовершеннолетняя дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"6 сентября 2022 года в городе Соледар Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб стрелок Виталий Лукашенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 28 июня 1987 в городе Боярка. Окончил местную школу, работал столяром на частном предприятии в Глевахе.

С начала полномасштабного вторжения вступил в Боярский ДФТО им. Е. Коновальца. На войну пошел добровольцем 8 августа 2022 года, присоединившись к одной из бригад Регионального управления Сил ТрО "Север" Вооруженных Сил Украины.

С 9 сентября 2022 года военного считали пропавшим без вести. Позже по результатам экспертизы ДНК стало известно, что Виталий Лукашенко был похоронен в Днепропетровской области как временно неизвестный защитник Украины. Только 29 декабря 2023 г. был идентифицирован следователями Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области по результатам генетической экспертизы.

У Виталия осталась несовершеннолетняя дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевщины Сергей Омельчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 февраля в Донецкой области.

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