Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киева Станислав Красный. Фото

Под Торецком Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного архива города Киева. Вечная память и слава Герою!

"Война уносит лучших сыновей и дочерей Украины. За свободное будущее государства, его территориальную целостность наши защитники отдают самое ценное – собственную жизнь. В бою за родную землю 5 июля этого года погиб во время выполнения боевого задания под Торецком наш коллега-архивист – Станислав Красный", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 июля 1986 в Киеве. В 1993 году пошел в школу №229 города Киева. В 2003 году окончил школу № 169 и поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств, который окончил 2008 году, получил полное высшее образование по специальности "Документоведение и информационная деятельность".

Трудовую деятельность начал в Государственном архиве столицы 1 июля 2008 в должности архивиста отдела хранения, учета и справочного аппарата.

В начале октября 2023 года был мобилизован на военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Зимой 2024 был ранен, но после восстановления вернулся в свою воинскую часть защищать родину. 15 июля ему должно было исполниться 38 лет.

"Станислав был бережным, заботливым, ответственным человеком, помогал коллегам и людям, ухаживал за бабушкой. У него было доброе, искреннее, любящее сердце. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, командир отделения беспилотных авиационных комплексов Ярослав Плющ. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 июля.

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