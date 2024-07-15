Ему навсегда будет 23: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Кадькаленко. Фото

На фронте в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб военный из Киевской области Дмитрий Кадькаленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину в Донецкой области погиб 23-летний Дмитрий Кадькаленко из Борисполя", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Герой вместе с отцом защищали родной город в составе Добровольческого формирования Бориспольского городского территориального общества "Борисполь-1". Уже в марте 2024 года он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. После подписания контракта прошел специальное обучение в Великобритании, а затем отправился защищать Украину в Донецкой области.

"Как вспоминают родные, Дмитрий с первых дней пребывания на передовой проявил свою отвагу и решительность. Когда его спросили, сможет ли он заменить более опытного бойца (который попал в госпиталь) и выйти на задание – солдат Кадькаленко без колебаний согласился. Ибо как в мирной жизни, так и на войне Дмитрий был надежным плечом для родных, друзей, собратьев. 7 июля 2024 года во время вражеских артиллерийских обстрелов в Донецкой области жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили в горсовете.

Похоронят защитника Украины в Борисполе.

Как сообщал OBOZ.UA, под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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