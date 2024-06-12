Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Киевщины Евгений Налапко. Фото

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Евгений Налапко. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Отдал жизнь за Украину… На поле боя погиб 35-летний житель Вороньковки Евгений Налапко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины мобилизовался в ряды ВСУ 9 ноября 2022 года. С тех пор отдан нес службу в самых горячих точках, в том числе и под Бахмутом. Последние несколько месяцев мужчина защищал наши границы в Харьковской области, где трагически погиб во время выполнения боевого задания 25 мая 2024 года.

"Настоящий патриот, преданный боец и надежный побратим – именно таким вспоминают Евгения его сослуживцы. В составе 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ он был одним из самых смелых воинов. Без родительской любви остался 8-летний сын Давид, а без надежной поддержки – мать Раиса и отец Николай. Это страшная потеря для всех нас", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 13 июня, в 11:30, возле его родного дома в селе Вороньковка на улице Кудрявцева, 44. Сразу после этого – похороны на местном кладбище.

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