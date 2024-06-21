Был сержантом ВСУ: стало известно о смерти военного из Киевской области Валерия Багмута. Фото

В Броварах Киевской области во время пребывания в отпуске по состоянию здоровья скончался военный Валерий Багмут. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"И снова пополняется небесный строй наших защитников... Сержант Валерий Багмут, сержант резерва запасной роты, умер 17 июня 2024 года в городе Бровары во время пребывания в отпуске по состоянию здоровья. Искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины состоится в пятницу, 21 июня, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-А). Похоронят героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 130).

Напомним, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб разведчик-снайпер из Киевской области Владимир Остапенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, командир аэромобильного отделения Роман Шапочка. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 июня.

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