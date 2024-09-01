Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Лукьяненко. Фото
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Олег Лукьяненко. Жизнь украинского воина оборвалась 26 августа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!
"Снова трагическая весть поступила в нашу общину… Солдат Олег Лукьяненко, разведчик-номер обслуги разведывательного отделения механизированного батальона, погиб 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Гродовка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Олега Ивановича", – написал Сапожко.
Церемония прощания с Героем состоится в понедельник, 2 сентября, в 10:00 у дома по улице Симона Петлюры, 17, а затем на Майдане Свободы в 10:30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22А). Похоронят защитника Украины на Аллее Славы (улица Олега Оникиенко, 136).
Как сообщал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.
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