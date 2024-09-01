Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Лукьяненко. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Олег Лукьяненко. Жизнь украинского воина оборвалась 26 августа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова трагическая весть поступила в нашу общину… Солдат Олег Лукьяненко, разведчик-номер обслуги разведывательного отделения механизированного батальона, погиб 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Гродовка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Олега Ивановича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с Героем состоится в понедельник, 2 сентября, в 10:00 у дома по улице Симона Петлюры, 17, а затем на Майдане Свободы в 10:30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22А). Похоронят защитника Украины на Аллее Славы (улица Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

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