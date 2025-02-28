Для него самой главной была человеческая жизнь: стало известно о смерти военного из Киевской области Руслана Стасюка. Фото

В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Руслан Стасюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 августа 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Боевая потеря… В Буче похоронят 44-летнего Руслана Стасюка, который погиб, защищая Украину. В первый день полномасштабного вторжения наш земляк решил встать на защиту родной земли. Воевал на Луганщине и Донетчине. "Для него самой главной была человеческая жизнь. Каждый раз после возвращения с заданий звонил и говорил: "Я всех вывел, у меня все живы", – рассказывает жена Виктория", – написал Федорук.

Защитник Украины погиб 15 августа 2024 года в результате артиллерийских обстрелов в Луганской области. Лишь в декабре его тело удалось вернуть путём репатриации. У Героя остались двое детей, жена, мама и брат.

Церемония прощания с воином состоится в субботу, 1 марта. Сначала в 11:00 отпевание в Михайловском соборе в Киеве. Похоронят Руслана в родной Буче на Аллее Героев в 13:00 на кладбище по улице Памяти, 1.

"Для каждого из них это невыразимая боль, как и для побратимов и всех нас. Так что наша задача – сохранить память о каждом, кто отдал свою жизнь за наше будущее", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.

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