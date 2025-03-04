Был защитником своей земли: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Пахольченко. Фото

На фронте в результате вражеской дроновой атаки погиб военный из Киевщины, младший лейтенант Игорь Пахольченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

"С глубокой грустью сообщаем, что 23 февраля 2025 года в результате вражеской атаки БпЛА погиб младший лейтенант Игорь Пахольченко. На Херсонском направлении он получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 ноября 1979 года в Киеве, а более 10 лет жил и работал в Ирпене, который стал для него родным городом. Здесь он вместе с супругой воспитывал сына, строил планы на будущее и верил в победу Украины.

До войны он являлся ведущим инженером-электриком и занимался реконструкцией и ремонтом гидроэлектростанций и других объектов критической инфраструктуры. В мае 2024 года, когда Украина нуждалась в своих защитниках, Игорь без колебаний стал в ряды Вооруженных сил, избрав путь чести, долга и жертвенности.

"Игорь был интеллигентным, светлым и искренним человеком, любящим мужчиной и заботливым отцом. Вместе с семьей он обожал путешествовать по Украине, открывая ее красоту и величие. Его с нетерпением ждали дома родные, друзья, коллеги… Он был не просто воином – он был защитником своей земли, мужественным патриотом, до последнего вздоха боровшимся за свободу Украины. Он ушел, но его подвиг навсегда останется в наших сердцах", – добавила Макеева.

Церемония прощания с Героем пройдет 7 марта. Похоронят воина на Аллее Памяти Защитников Украины в Ирпене.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.

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