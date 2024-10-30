Война забирает лучших: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Механиков. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Механиков. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Проклятая война забирает... Старший солдат Сергей Механиков, старший наводчик пушки самоходного артиллерийского взвода артиллерийского дивизиона, погиб 25 октября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Максимовка Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 31 октября, в 10:00 у дома по ул. Кобзарской, 4, а затем в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, во время лечения и реабилитации после полученного ранения скончался военный из Киевщины Сергей Таванец. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 октября.

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