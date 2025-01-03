Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Денис Русских. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, гранатометчик Денис Русских. Сердце украинского воина остановилось 26 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!
"Еще одна болезненная потеря. 4 января прощаемся с погибшим Героем Денисом Русских", – говорится в сообщении.
Военный был гранатометчиком в отделении взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты. Он смело защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны. Защитник Украины погиб 26 декабря 2024 во время выполнения боевого задания.
Церемония прощания с Героем пройдет на кладбище в селе Мощун Киевской области. 11:30-12:00 прощание возле дома защитника (село Горенко, ул. Добровольцев, д.120). 12:00-12:20 – движение колонны к кладбищу села Мощун, по ул. Лесная, Озерная, Вишневая. Похороны в 12:30 – 13:00.
"Разделяем с семьей боль потери, не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Анатолий Шуляк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 декабря.
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