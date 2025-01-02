Ему навсегда будет 39: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Шуляк. Фото

В Курской области при выполнении боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Анатолий Шуляк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Громадо, зажгите сегодня свечи в память о нашем защитнике Анатолии Шуляке. Он погиб 20 декабря во время выполнения боевого задания на Курском направлении. Сегодня его похоронят в родном селе в Хмельницкой области", – говорится в сообщении.

Защитник Украины вместе с семьей поселился в Ирпене более 10 лет назад, проживал в микрорайоне СМУ. Перед полномасштабным вторжением успел осуществить свою мечту – окончить ремонт в частном доме.

Во время боевых действий на Киевщине, в дом, где скрывалось более 12 человек, попала вражеская мина. Все было уничтожено до основания, но благодаря решительным действиям Анатолия никто не пострадал.

"В апреле 2024 года воин вступил в ряды 95 ОДШБр, где с честью исполнял свой долг, потому что очень любил Украину. К большому сожалению, ему теперь навсегда 39 лет. Лучший сын, мужчина, любящий отец и надежный товарищ. Искренние соболезнования родителям, жене, сыну и дочери, друзьям и собратьям Анатолия", - добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб военный Дмитрий Щепин из Броваров в Киевской области. Воин с позывным "Хитрун" был стрелком-снайпером в рядах Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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