Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Алексея Дивнича. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Киевской области Алексей Дивнич. Жизнь защитника Украины оборвалась в траве 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Снова имеем потери в общине. Бучанец Алексей Дивнич возвращается домой на щите", – говорится в сообщении.

Защитник Украины добровольно вступил в ряды ВСУ в мае 2023 года. До этого дважды по состоянию здоровья в мобилизации ему отказывали. Впрочем, 43-летний Алексей упорно хотел встать на защиту родной земли.

Воин служил в составе 241 бригады территориальной обороны. Держал оборону на Покровском направлении, где в мае 2024 года трагически погиб.

"Только сейчас тело Алексея удалось вернуть путём репатриации. Сейчас в скорби находится любящая жена Оксана и отец. Мы разделяем ваше горе. "О нем невозможно сказать что-нибудь плохое. Положительный, добрый и искренний", – так вспоминает Алексея Дивнича его жена", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 27 декабря, в Буче. Похоронят в 12:00 на Аллее Героев, на улице Памяти, 1.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая украинское небо, погиб инженер Воздушных сил ВСУ, военный из Киевской области Денис Сакун. Сердце мужественного воина перестало биться 20 декабря.

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