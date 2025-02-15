Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Алексея Белоброва. Фото

В Белой Церкви Киевской области проведут в последний путь защитника Украины, солдата Алексея Белоброва. Воин погиб в результате ДТП 11 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: старшим солдатом Алексеем Белобровом (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил водителем-электриком взвода материального обеспечения мотопехотного батальона одной из воинских частей. Умер 11 февраля от полученных травм во время ДТП у н. п. Бузовка Черкасской области. Воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнял военную обязанность.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного в результате атаки вражеского дрона ранения скончался военный из Киевщины Василий Майстеров. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 февраля.

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