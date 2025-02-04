Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Сиволапенко. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины, стрелок Виталий Сиволапенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 30 января.
Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!
"С глубокой печалью и скорбью сообщаем, что 30 января 2025 года в ходе выполнения боевого задания в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи н.п. Новоегоровка Сватовского района Луганской области погиб наш земляк, житель села Марьяновка Виталий Сиволапенко", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был стрелком, выполнял свой воинский долг и до конца был верен присяге. Он оставил после себя светлую память мужественного воина, отдавшего свою жизнь ради мира и свободы для своей страны. Похоронят Героя в родном селе во вторник, 4 февраля.
"Эта тяжелая потеря является невосполнимым горем для семьи и большой утратой для всего общества. Искренне разделяем боль близких, выражаем слова соболезнования родным, друзьям и побратимам погибшего защитника Украины", – добавили в СМИ.
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался военный из Киевской области, оператор отделения радиоэлектронной борьбы с БПЛА Евгений Штыка. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 января.
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