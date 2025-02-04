Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Сиволапенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины, стрелок Виталий Сиволапенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 30 января.

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Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой печалью и скорбью сообщаем, что 30 января 2025 года в ходе выполнения боевого задания в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи н.п. Новоегоровка Сватовского района Луганской области погиб наш земляк, житель села Марьяновка Виталий Сиволапенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком, выполнял свой воинский долг и до конца был верен присяге. Он оставил после себя светлую память мужественного воина, отдавшего свою жизнь ради мира и свободы для своей страны. Похоронят Героя в родном селе во вторник, 4 февраля.

"Эта тяжелая потеря является невосполнимым горем для семьи и большой утратой для всего общества. Искренне разделяем боль близких, выражаем слова соболезнования родным, друзьям и побратимам погибшего защитника Украины", – добавили в СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался военный из Киевской области, оператор отделения радиоэлектронной борьбы с БПЛА Евгений Штыка. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 января.

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