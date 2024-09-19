Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Акентьев. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Евгений Акентьев. Жизнь защитника Украины оборвалась 9 сентября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником – старшим солдатом Евгением Акентьевым (1991 года рождения), – говорится в сообщении.

Герой служил водителем минометной батареи механизированного батальона одной из воинских частей. Воин погиб 9 сентября во время исполнения служебных обязанностей возле населенного пункта Елизаветовка, Покровского района, Донецкой области.

"Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость. Соболезнования родным и близким", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской городской клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Андрей Пустохайлов. Сердце защитника Украины перестало биться 15 сентября.

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