Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Тарас Тарасюк. Фото

Во время выполнения боевой задачи погиб военный с Киевщины Тарас Тарасюк. Жизнь защитника Украины оборвалась в Курской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского горсовета. Вечная память и слава Герою!

"Уважаемая громада! С грустью и скорбью сообщаем о трагическом известии с фронта. При выполнении боевого задания в Курской области погиб наш земляк – Тарасюк Тарас Иванович, 1994 года рождения", – говорится в сообщении.

Герой в последние годы проживал в селе Веремья Украинской громады. Со второго класса учился в Жуковцевской гимназии, а затем поступил в профессиональный лицей города Украинка, где получил профессию сварщика.

В июле воин отправился защищать наше государство вместе с отцом. Одна из миссий в Курской области для Тараса стала последней – воин погиб во время стрелкового боя с противником.

"Только в прошлом году Тарас женился и планировал счастливую семейную жизнь, мечтал о детском смехе в доме, под мирным небом Украины. За что и отдал самое ценное. Выражаем искренние соболезнования матери, отцу, жене нашего Героя, побратимам, друзьям… Разделяем ваше горе от болезненной, невосполнимой потери", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

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