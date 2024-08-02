Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Александр Воробьев. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Воробьев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 июля.

Видео дня

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"Страшная весть снова всколыхнула Броварщину: на щите в родной дом в Калиту возвращается Герой Александр Воробьев, 1976 года рождения", – говорится в сообщении.

Александр был главным сержантом взвода огневой поддержки. Защищал нашу страну в Донецкой области, в Покровском районе. Он погиб 29 июля 2024 года в боях за свободу и независимость Украины во время выполнения боевого задания.

"Главный сержант навеки в строю. Вечная память и слава нашему Герою. Искренние соболезнования родным и близким", – добавили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Роман Ковтун. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!