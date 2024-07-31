Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Роман Ковтун. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Роман Ковтун. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского вместительного совета. Вечная память и слава Герою!

"Во время выполнения боевой задачи погиб 44-летний младший сержант Роман Ковтун из Лебедина", – говорится в сообщении.

В феврале 2024 года без колебаний собрал вещи и отправился защищать Украину – проходил военную учебу в Великобритании. В конце весны присоединился к механизированному соединению и отправился на передовую в Донецкую область. Во время одного из таких тяжелых боев в городе с многоэтажной застройкой спас жизнь своему двоюродному брату и побратиму брать Андрею.

Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июля 2024 близ населенного пункта Торецк Бахмутского района. Церемония прощания с Героем пройдет 1 августа 2024 года.

Прощание начнется у дома, где проживал защитник, в селе Лебедин (ул. Казацкая, 20) и продолжится у Кучаковского старостата (с. Кучаков, ул. Гетьмана Ивана Сулимы, 76). А после – захоронение на Кучаковском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в бою возле Васюковки Бахмутского района погиб военный из Киевской области Николай Лапатиев. Жизнь 30-летнего защитника Украины оборвалась 18 февраля.

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