Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Роман Ковтун. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Роман Ковтун. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского вместительного совета. Вечная память и слава Герою!
"Во время выполнения боевой задачи погиб 44-летний младший сержант Роман Ковтун из Лебедина", – говорится в сообщении.
В феврале 2024 года без колебаний собрал вещи и отправился защищать Украину – проходил военную учебу в Великобритании. В конце весны присоединился к механизированному соединению и отправился на передовую в Донецкую область. Во время одного из таких тяжелых боев в городе с многоэтажной застройкой спас жизнь своему двоюродному брату и побратиму брать Андрею.
Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июля 2024 близ населенного пункта Торецк Бахмутского района. Церемония прощания с Героем пройдет 1 августа 2024 года.
Прощание начнется у дома, где проживал защитник, в селе Лебедин (ул. Казацкая, 20) и продолжится у Кучаковского старостата (с. Кучаков, ул. Гетьмана Ивана Сулимы, 76). А после – захоронение на Кучаковском кладбище.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в бою возле Васюковки Бахмутского района погиб военный из Киевской области Николай Лапатиев. Жизнь 30-летнего защитника Украины оборвалась 18 февраля.
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