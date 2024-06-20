Был командиром аэромобильного отделения: на фронте погиб военный из Киевской области Роман Шапочка. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, командир аэромобильного отделения Роман Шапочка. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова трагическое известие в нашем обществе… Сержант Роман Шапочка, командир аэромобильного отделения аэромобильной роты, погиб 9 июня 2024 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка Бахмутского района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Романа Анатольевича", – написал Сапожко.

Похоронили защитника Украины в Броварах на Аллее Славы.

Напомним, во время прохождения военной службы оборвалась жизнь кадрового военного с Киевщины Виталия Белякова. Как высококвалифицированный специалист, он до последнего дыхания был верен делу, которое делал, и украинскому народу.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб разведчик-снайпер из Киевской области Владимир Остапенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июня.

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