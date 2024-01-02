Был помощником гранатометчика: после длительного лечения умер военный из Киевской области Григорий Дьяченко. Фото

Остановилось сердце жителя Киевской области, военного пограничной службы Григория Дьяченко. После ранения, полученного на фронте, защитник Украины проходил лечение в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою.

"Фастовская громада в скорби. 30 декабря остановилось сердце фастовчанина, Защитника Григория Дьяченко", – говорится в сообщении.

Военнослужащий родился 19 июня 1986 года в Фастове. После школы учился в Институте инновационных технологий и землеустройства при НАУ на факультете картографии, геодезии и землеустройства.

Работал Григорий в Государственной экологической инспекции Киевской области, исполнял обязанности начальника отдела экологического контроля на границе. За добросовестный труд получил серебряную награду от председателя Таможенной службы Украины "За содействие таможенной службе Украины". Позже занимал должность инженера по охране окружающей среды в ООО "Эко-Втор" (город Фастов).

"В марте 2023 года стал в ряды Вооруженных сил Украины на должность инспектора пограничной службы 3-й категории – помощник гранатометчика", – добавили в горсовете.

Дьяченко воевал на Бахмутском направлении, затем на границе Харьковской области, где и получил ранение ног в ноябре 2023 года. 30 декабря, после продолжительного лечения и полученных осложнений от ранения, Герой скончался в Главном военно-медицинском клиническом центре Государственной пограничной службы Украины.

"У Григория Григорьевича осталась жена Юлия, дети Владислава и Никита, родители и родные. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Дмитрий Мальцев. У защитника Украины остались 11-летний сын и мама.

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