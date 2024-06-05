Был настоящим патриотом Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Яковенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный с Киевщины Игорь Яковенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Боевая потеря. На войне погиб настоящий патриот – 50-летний Игорь Яковенко", – говорится в сообщении.

Мужественный защитник добровольно вступил в ряды ВСУ еще в 2014 году, и с тех пор нес службу в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб Герой во время выполнения боевого задания 29 мая 2024 года возле Бахмута.

"Веселый, всегда готовый прийти на помощь и выручить друзей – именно таким останется Игорь в нашей памяти. Без надежной опоры остались жена, сын и сестра. Это невыразимая боль для всех нас. Игорь Яковенко завещал, чтобы его похоронили в родных Бабинцах возле родителей. Именно поэтому прощаемся с Героем здесь", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении во время боя с врагом погиб военный из Киевской области, командир стрелкового отделения стрелковой роты Андрей Леменчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 мая.

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