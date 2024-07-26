Был командиром отделения: на фронте погиб военный из Киевщины Руслан "Смуглый" Исмаилов. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Руслан "Смуглый" Исмаилов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 июля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский глава Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Снова горе пришло на Макаровщину... 15 июля 2024 года в бою вблизи населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области погиб житель Калиновки старший сержант Руслан Исмаилов "Смуглый", – рассказал Токар.

Защитник Украины родился в Макарове в 1991 году. С начала полномасштабного вторжения встал на защиту Макаровщины. В 2024 году пошел в ряды Вооруженных Сил Украины. Был командиром отделения пулеметного взвода стрелкового батальона. Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью. Похоронят Героя на кладбище в Юрове.

"Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевщины Юрий Тихомиров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

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