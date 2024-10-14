Был командиром машины: стало известно о смерти военного с Киевщины Владислава Близнюка. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области Владислав Близнюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 февраля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Черное, трагическое известие всколыхнуло нашу громаду… Солдат Владислав Близнюк, командир машины механизированного отделения механизированного батальона, погиб 12 февраля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания около н. п. Авдеевка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 16 октября, в 9:50 в Броварах у дома по улице Филиппа Орлика, 28. Прощание на площади Свободы пройдет в 10:30.

Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а). Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

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