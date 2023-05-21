Киево-Печерская лавра получила из госбюджета 85 млн грн с 2007 по 2013 год: Ткаченко о проверке монастыря

В течение 2007-2013 годов на разные работы в Киево-Печерской лавре из государственного бюджета было выделено около 85 млн. грн. Информация подтверждена специальной комиссия МКИП в рамках проверки монастыря.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Так он прокомментировал процесс завершения проверки специальной комиссией МКИП последних двух корпусов Киево-Печерской лавры.

"Им нужно завершить. Там есть еще новостройки, которые нужно проверить и понять, что с ними в дальнейшем делать. Определенные выводы есть, будем говорить о них отдельно, когда придет время – вскоре. Но во время проверки открылись интересные факты. С 2007-го го по 2013, когда представители одной из религиозных организаций (которая, собственно, находилась или еще находится на территории Нижней Лавры), говорили, что они собирали средства, что это давали благотворители и верующие, но это не так, с 2007-го по 2013 года 85 миллионов гривен от государства (это и во времена Януковича) было передано на всевозможные работы", – сказал Ткаченко.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы выяснить, на какие именно нужды ушли эти деньги. Министр считает, что это может быть не сохранение наследства, а строительство новых домов.

К слову, Ткаченко добавил, что по тогдашнему курсу доллара сумма, выделенная из госбюджета, составила более 10 миллионов долларов.

"Поэтому все эти разговоры, мол, мы сами за свой счет это сделали, не соответствуют действительности", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания работы специальной комиссии на территории Киево-Печерской лавры в пещерах, где хранятся мощи, будет проведена реконструкция. Затем будет решаться вопрос о возобновлении монашеской жизни для отказавшихся от УПЦ МП.

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