Киевляне снова будут часами без света: графики на 13 декабря для столицы

В субботу 13 декабря, в украинской столице снова будут выключать свет. Киевляне будут достаточно много времени без электричества согласно графикам.

Об этом сообщает ДТЭК. В организации опубликовали соответствующие графики отключений света. Они будут достаточно жесткими.

Всего будут действовать двенадцать очередей отключений. Узнать свою можно на сайте поставщика тока (ссылку вы можете найти ниже на этой странице).

График отключения света в Киеве на 13 декабря

В большинстве групп (семи подгрупп) будут по три отключения в сутки. У еще пяти подгрупп – по два "раунда" отключений:

Пик одновременных отключений – с 12:00 до 17:00, в это время без света может быть до 8 подгрупп одновременно.

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что в воскресенье, 7 декабря, в Украине снова будут отключать свет. В большинстве регионов будут применяться меры ограничения потребления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

