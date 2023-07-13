Киев выделит силам безопасности и обороны города 1,1 млрд грн, – Кличко

В этом году Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы более 1,1 млрд. гривен. Это помощь военным ВСУ, пограничникам, полиции.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, выступая в начале заседания Киевсовета.

"В нынешних сложных условиях мы делаем все возможное для жизнеобеспечения города. Для надлежащего удержания инфраструктуры, подготовки к отопительному сезону. Для помощи нашим ветеранам-защитникам и их семьям, поддержки внутриперемещенных лиц – которых сегодня в Киеве почти 400 тысяч", – отметил мэр столицы.

Кличко призвал помогать Вооруженным силам Украины. Напомним, что в прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киева профинансировали из бюджета города почти 850 миллионов гривен.

"С начала этого года – почти 350 миллионов. И продолжаем выделять средства. На этот год запланировано в целом – более 1 млрд 100 миллионов гривен из бюджета столицы", – сообщил Кличко.

Он отметил, что эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

"Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами – от международных партнеров. Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать. И я благодарен всем, кто помогает, собирает и присылает то необходимое, что нужно нашим защитникам. Сегодня, например, получим от Австрии более 2 тысяч тактических аптечек для военных. И сразу передадим их на фронт подразделениям территориальной обороны Киева", – подчеркнул Виталий Кличко.