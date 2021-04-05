Киев в первый день локдауна сковали пробки и ДТП. Фото

В понедельник, 5 апреля, в Киеве усилили карантинные меры и ограничили работу общественного транспорта. Из-за чего на остановках собрались толпы людей, а на дорогах образовались затяжные пробки.

Как показывают данные Google Maps, с утра в столице также произошел ряд ДТП. Аварии случились на проспекте Героев Сталинграда, проспекте Соборности, пр. Николая Бажана, улица Набережно-Рыбальская, ул. Маршала Малиновского, ул. Оноре де Бальзака, ул. Андрея Малишко, Набережном шоссе

Сразу три ДТП на проспекте Романа Шухевича, две аварии на пр. Победы и одна ДТП на площади Героев Бреста. Также из-за четырех аварий на Большой окружной дороге авто стоят в тянучке. На выезде из Киева около метро "Бориспольская" ведутся дорожные работы.

Кроме того, затруднен проезд по таким улицам: Елены Телиги, Щусева, Стеценко, Семена Скляренко, Богатырской, Новоконстантиновской, Кирилловской и Вышгородской. Застрял в пробке транспорт на пр. Степана Бандеры.

В центре столицы пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Короленковской и Большой Васильковской. Два ДТП произошли на ул. Льва Толстого.

На левом берегу Киева затруднено движение на проспекте Бажана, пр. Соборности, пр. Шухевича, пр. Петра Григоренко и Дарницкому шоссе. Также сложно проехать по бульвару Перова, ул. Тепловозная и Днепровская набережная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса.