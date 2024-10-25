Киев в 2024 году выделил уже 8,6 млрд грн в помощь военным: что приобрели для защитников

Громада столицы продолжает поддерживать наших защитников. В этом году Киев уже выделил на помощь военным 8,6 млрд. грн. За прошлый год – 7,5 млрд грн.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"От громады Киева в 2024 на фронт отправились: более 12 000 БпЛА разных типов – Mavic, Mavic 3T, FPV-дронов. Только в сентябре-октябре – более 2 тысяч БпЛА", – отметил глава столицы.

Кличко сообщил, что отправили и более 100 новых автомобилей. Передает столица также системы РЭБ, средства связи, другое необходимое снаряжение.

"А более 2500 БпЛА разных типов, снаряжение, бронированные авто "Кобра" направили на фронт в качестве благотворительной помощи, приобрели не за бюджетные средства. Помогаем нашим защитникам вместе! Слава Украине, слава ее Героям!" – заметил Кличко.