В сети показали, как выглядела 'Киевская Венеция' в 1980-х годах. Архивные фото

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название – "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

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Старые фото опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть любимое место для прогулок жителей столицы.

"Русановка, 1980-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть фонтаны Киевской Венеции, а также общие панорамы этой локации.

Русановский канал – искусственный канал на Днепре в пределах Киева. Канал полностью окружает Русановку с юга, севера и запада. Одним концом канал выходит из Русановского пролива у моста имени Патона, другим концом выходит также в Русановский пролив у Русановского метромоста. Общая длина канала – 3500 м. Средняя ширина уреза воды – 43 м. Ширина прибрежной защитной полосы – 25 м.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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