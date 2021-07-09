В Киеве рекордными темпами вакцинируют от COVID-19: в КГГА озвучили дальнейшие планы

Количество киевлян, получивших прививки от коронавируса, приближается к 500 тысячам. Сегодня около 30% всех вакцинированных в столице получили вторую дозу вакцины.

Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала директор департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург. По ее словам, Центр вакцинации, организованный в Международном выставочном центре (МВЦ), работает на "12 баллов".

В процессе вакцинации в МВЦ задействовано большое количество медицинских и других работников.

"Это и муниципальная гвардия, и волонтеры, и представители Helsi, и сами сотрудники выставочного центра", – рассказала Гинзбург

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По информации чиновницы, в МВЦ прививки получили более 35 тысяч киевлян. "Всего в Киеве на сегодня (7 июля, – Ред.) провакцинировано более 417 тысяч. Мы уже приближаемся к 500 тысячам", – сообщила она.

"Вы не представляете, какая работа проводится ежедневно для того, чтобы обеспечить такое количество вакцинации. Во-первых, работа была начата еще в январе месяце, когда на уровне государства даже не было регламентирующих приказов. Во-вторых, мы начали кампанию по вакцинации в Киеве не только бригадами центров первичной медико-санитарной помощи. Мы задействовали и работников консультативно-диагностических центров", – рассказала Гинзбург.

Она добавила, что сейчас в процесс включились бригады стационарных учреждений, "которые показывают прекрасные показатели".

Таким образом, на сегодняшний день в столице, кроме МВЦ, функционирует 21 центр вакцинации по районам на базах амбулаторий. "Каждый район имеет по несколько прививочных пунктов, их перечень есть на сайте Департамента здравоохранения КГГА", – рассказала чиновница.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гинзбург назвала проблемы, с которыми сталкиваются семейные врачи при оформлении сертификатов вакцинации.