Сертификат вакцинации в Киеве нельзя получить в МВЦ: в КГГА назвали проблему

Международный сертификат (свидетельство) о вакцинации от коронавируса в Киеве можно получить только в лечебном учреждении. Его оформление связано с рядом сугубо технических проблем.

В частности, семейному врачу, который выписывает сертификат, приходится работать с несколькими источниками информации. Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала директор департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург.

Прежде всего, она подчеркнула, что этот документ не может быть выдан в Центре вакцинации, организованном в Международном выставочном центре (далее МВЦ – Ред.) из-за того, что на нем должно быть две печати. Кроме того, выдача сертификатов в МВЦ привела бы к большим очередям.

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"Свидетельство возможно выдавать только в лечебно-профилактическом учреждении. Потому что вопрос касается личной печати врача и гербовой печати учреждения-поставщика услуг. Сам процесс заполнения требует большего времени, поэтому, если мы будем и вакцинировать, и выдавать, то будут очереди", – пояснила чиновница.

Она также рассказала, с какими техническими проблемами сталкиваются семейные врачи при оформлении сертификата вакцинации.

"Проблемы не в бланках. Проблемы в формировании свидетельства. Например, государственная центральная база данных не содержит торговое название и серии вакцины, а это очень важно при пересечении границы. Врач это заполняет в ручном режиме. Следующая проблема – берутся данные из заграничного паспорта. Та самая база не содержит таких данных. Опять это заполняется вручную, это время. Следующее – транслитерация имени в загранпаспорте может отличаться от транслитерации во внутреннем паспорте. Это также требует ручной записи", – объяснила Гинзбург.

Она подчеркнула: пока в Украине не будет создана единая база, которая будет содержать всю необходимую информацию, инициатива по формированию электронных версий сертификатов вакцинации в приложении "Дія" также не может быть реализована. "Учитывая, что Минцифра движется с сервисом "Дія", то должна быть сформирована единая база", – сказала чиновница.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июля в Украине в тестовом режиме запустили COVID-сертификаты. Электронный документ оформляется через приложение "Дія" и содержит информацию о сделанных прививках, COVID-имунитете или отрицательном ПЦР-тесте.