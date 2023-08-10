Киев получил спецстатус Европейской столицы демократии, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко и основатель инициативы "Европейская столица демократии" Гелфрид Карл в столичной мэрии подписали меморандум о сотрудничестве украинской столицы и неправительственной организации ECoD. Киев присоединился к проекту "Европейская столица демократии" и стал партнером со специальным статусом.

Видео дня

"При всех вызовах военного времени, Киев продолжает развивать электронную демократию и внедрять инструменты общественного участия. Украинская столица применяет лучшие европейские практики, успешно внедряя полезные городские сервисы, в частности, и электронной демократии. Благодаря этому и заключенному Меморандуму о сотрудничестве с неправительственной организацией ECoD, который мы сегодня подписали, что Киев стал специальным партнером программы. Украинская столица войдет в сеть городов проекта "Европейская столица демократии", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что специальный статус означает сотрудничество с сетью городов ECoD, в которую входят Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья и другие. Киев будет способствовать реализации Программного года, который включает в себя ряд мероприятий, направленных на обмен опытом успешными практиками демократического управления, обучения.

Он отметил, что украинская столица станет активным участником важных международных конференций. В частности, в ноябре этого года в Бельгии Киев присоединится к конференции, где обсудят важную роль местного самоуправления для демократического и устойчивого развития Украины. В следующем же году украинская столица станет участником, в частности, ACT NOW Конференции мэров 2024 и конгресса "Инновации в политике".

В ходе визита в Киев делегация ECoD ознакомилась с концепцией и работой открытых общественных пространств Vcentri Hub, функционирующих в трех районах столицы. Согласно подписанному Меморандуму, Киев будет развивать общественные пространства совместно со всеми городами, входящими в сеть проекта "Европейская столица демократии".

В 2021 году в Вене Институт инноваций в политике основал неправительственную организацию ECoD gemeinnützige GmbH (ECoD). Она является независимой и внепартийной организацией и имеет патронат Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.