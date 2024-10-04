Киев получил от немецкого города-побратима новую партию помощи

Киев получил от города-побратима Лейпцига очередную партию помощи. 55 автомобилей разного типа для обеспечения жизнедеятельности города.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"50 Volkswagen – это авто для наших коммунальных предприятий, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры. И 5 автомобилей Mercedes для "Киевтеплоэнерго" – для ремонтных бригад, обеспечивающих быстрое реагирование при авариях и чрезвычайных ситуациях. В частности, и после ракетных атак", – написал он.

Все авто забрендированы, чтобы киевляне знали, кто помогает столице во время войны.

Как отметил глава столицы, всего в 2022-2024 годах Лейпциг, в сотрудничестве с Федеральным министерством экономического развития Германии и польскими партнерами, передал Киеву 17 новых пожарных авто. Более 20 автомобилей разного типа, бывших в употреблении (быстрые, пожарные, грузовики). А также сотни генераторов разной мощности, гуманитарную помощь.

"Мы благодарны нашим партнерам! И пытаемся привлекать как можно больше помощи для столицы", – отметил Кличко.