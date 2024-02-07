Киев покупает все необходимое для фронта: дроны, автомобили, снаряжение, – Кличко

Столица продолжает помогать украинским защитникам всем необходимым – дронами, автомобилями, снаряжением. В прошлом году Киев выделил на помощь ВСУ более 7 миллиардов гривен – 10 процентов от столичного бюджета.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Киев".

"За средства общины города защитники приобрели автомобили, почти 3 тысячи дронов, необходимое снаряжение. В качестве же благотворительной помощи мы передали более 400 дронов. В январе этого года Киевсовет уже выделил 500 млн грн на приобретение дронов разных типов. Предусмотрели 1,2 млрд грн в помощь защитникам. И эту сумму город будет увеличивать. В прошлом году мы начинали со ста миллионов в поддержку армии. А закончили год с более чем 7 миллиардами", - подчеркнул мэр столицы.

"Мы на постоянной связи с нашими военными. Я посещал их и на фронте. И они нам сами говорят, что им необходимо. Скажу откровенно, военные говорят, что местное самоуправление очень спасает ситуацию на фронте своей помощью. Например, Киев не отказал. ни одному военному формированию, не обошел вниманием ни одно обращение военных. Чем мы можем – тем помогаем", – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева сообщил, что в помощь ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов предусмотрено в бюджете города 742 миллиона. В 2023 году закупили 612 квартир для защитников и их семей. В этом году на жилье выделили 150 млн грн. Киевляне, мобилизуемые сегодня в ряды ВСУ, получают от города единовременную выплату 30 тысяч грн.

Кличко также упомянул о упреках в якобы недостаточном финансировании Вооруженных сил местными органами власти. Он отметил, что в прошлом году центральные власти лишили местные власти части финансирования забрав "военное" НДФЛ.

"Это для Киева примерно 8 миллиардов гривен в год. Однако мы ищем ресурсы для помощи фронта. И при этом мы должны понимать, что многомиллионный город должен работать, поддерживать инфраструктуру, обеспечивать жизнедеятельность столицы. А люди должны получать все необходимые сервисы и услуги". , – отметил Виталий Кличко, подчеркнув, что на это тоже нужны ресурсы.