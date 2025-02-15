Радиационный фон мониторится круглосуточно: в Минэкологии сказали, есть ли угроза после атаки российского дрона на ЧАЭС

После атаки БПЛА страны-агрессора на Чернобыльскую АЭС радиационный фон мониторится круглосуточно. Пока угрозы для среды и населения нет.

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О ситуации рассказала министр по защите окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона. Она подчеркнула, что выход радиоактивных продуктов не наблюдается.

"Пока угрозы ни для населения, ни для окружающей среды от этой ситуации нет", – рассказала чиновник.

Гринчук добавила, что в Зоне отчуждения проводится круглосуточный мониторинг радиационного фона на 39 пунктах.

"По состоянию на 12:00 15 февраля к ликвидации последствий атаки было дополнительно привлечено 11 единиц техники и 49 работников ГСЧС. Планируются консультации с партнерами, которые помогали возводить конфайнмент, по восстановлению поврежденных частей объекта", – резюмировала текущую ситуацию министр.

Напомним, во время атаки в ночь на 14 февраля российский ударный дрон попал в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Там возник пожар, объект получил серьезные повреждения. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, "дрон шел на высоте 85 метров", поэтому радары его не обнаружили.

По данным СБУ, дрон, которым россияне ударили по ЧАЭС, был снаряжен фугасной боевой частью.

OBOZ.UA рассказывал, что известно об уровне радиации и тлении утеплителей после пожара.

Отмечается, что после удара российским дроном по защитному саркофагу над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции на объекте работают специалисты. По состоянию на 13.00 15 февраля десятки людей привлечены к ликвидации последствий обстрела.

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