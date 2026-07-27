Киев первым в Украине внедрил систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов во всех муниципальных медучреждениях, – Кличко

Киев стал первым городом в Украине, где внедрили систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов во всех муниципальных учреждениях здравоохранения. Проект работает с начала года, и этой услугой уже воспользовались десятки тысяч защитников и защитниц. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

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"Для Киева поддержка наших защитников и защитниц – это системная политика города. Мы хорошо понимаем, что после возвращения с фронта ветераны нуждаются не только в качественном лечении, но и в комплексной реабилитации, психологической поддержке. Помощи в восстановлении и возвращении к полноценной жизни. Именно поэтому Киев стал первым среди городов Украины, где внедрили систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов во всех муниципальных учреждениях здравоохранения", – отметил мэр столицы.

"Сегодня каждый ветеран может получить персонального координатора, который помогает пройти путь от первого обращения к врачу до лечения, реабилитации и дальнейшего медицинского сопровождения. Столица начала реализовывать этот проект с начала этого года, и этой услугой уже воспользовались десятки тысяч ветеранов и ветеранок", – сообщил Кличко.

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Мэр отметил, что город также последовательно развивает реабилитационную инфраструктуру. В городских больницах открываются современные отделения реабилитации, закупается новое оборудование. Работают мультидисциплинарные команды врачей, физиотерапевтов, эрготерапевтов, психологов и других специалистов.

"На днях в Киевской городской клинической больнице № 12 открыли "Пространство заботы о ветеранах и ветерашках". Это еще один важный элемент системы поддержки, где ветераны могут получить необходимую информацию, консультации, психологическую и социальную помощь в комфортной и безбарьерной среде, – сообщил мэр Киева. – Мы и в дальнейшем будем расширять такие услуги. Ведь наша главная задача – чтобы каждый защитник и каждая защитница, вернувшись домой, чувствовали: город их поддерживает и создает все условия для восстановления здоровья, для возвращения к активной жизни и самореализации после службы", – подчеркнул Виталий Кличко.