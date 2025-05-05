Киев передал защитникам Украины новую партию FPV-дронов, – Кличко

Общество Киева передало защитникам на фронт очередную партию крайне необходимой помощи.

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, находящиеся на самом горячем направлении на Донбассе, получили еще 900 FPV-дронов, модифицированных специально под запрос бригады", – глава Киева.

Кличко отметил, что в этом году бойцам 72 Киев уже передал 1300 БпЛА (в январе – 500 и в марте – 800). Вместе с сегодняшними это уже в общей сложности 2200 FPV-дронов.

"С начала 2025-го из городского бюджета 72-й бригаде столица выделила 45 млн грн. Это средства на оснащение и насущные нужды военных. Мы и дальше продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности", – подчеркнул мэр столицы.