Киев открыл регистрацию на пробное ВНО-2021
В Киеве с 5 по 19 января открыта регистрация на пробное ВНО-2021 для будущих абитуриентов.
Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, учитывая карантин, в этом году одиннадцатиклассники смогут выбрать для прохождения только один предмет.
"Само же тестирование состоится 10 апреля, а результаты будут опубликованы на личных информационных страницах в специальном сервисе 16 апреля ", – рассказал он.
Зарегистрироваться выпускники могут на сайте регионального центра оценивания качества образования Киева.
Также участники смогут загрузить тестовые тетради из всех учебных предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, что даст возможность лучше подготовиться.
На выбор будут доступны следующие предметы:
украинский язык
украинский язык и литература
история Украины
математика
биология
география
физика
химия
английский язык
испанский язык
немецкий язык
французский язык
По информации МОН, прохождение пробных тестов обойдется абитуриентам в 195-255 гривен. Подробно ознакомиться с конкретными расценками можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
"Разница в стоимости связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и так далее", – объяснили чиновники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 декабря Кабмин принял решение, согласно которому, начиная с 2021 года, в Украине будут награждать премиями президента выпускников, которые получат самые высокие баллы на ВНО.
На эти цели было выделено 100 000 гривен. Следовательно, 20 учеников получат премию в размере 5 тысяч гривен.