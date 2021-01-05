Киев открыл регистрацию на пробное ВНО-2021

В Киеве с 5 по 19 января открыта регистрация на пробное ВНО-2021 для будущих абитуриентов.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, учитывая карантин, в этом году одиннадцатиклассники смогут выбрать для прохождения только один предмет.

"Само же тестирование состоится 10 апреля, а результаты будут опубликованы на личных информационных страницах в специальном сервисе 16 апреля ", – рассказал он.

Зарегистрироваться выпускники могут на сайте регионального центра оценивания качества образования Киева.

Также участники смогут загрузить тестовые тетради из всех учебных предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, что даст возможность лучше подготовиться.

На выбор будут доступны следующие предметы:

украинский язык

украинский язык и литература

история Украины

математика

биология

география

физика

химия

английский язык

испанский язык

немецкий язык

французский язык

По информации МОН, прохождение пробных тестов обойдется абитуриентам в 195-255 гривен. Подробно ознакомиться с конкретными расценками можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

"Разница в стоимости связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и так далее", – объяснили чиновники.

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