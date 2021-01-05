Київ відкрив реєстрацію на пробне ЗНО-2021

У Києві з 5 до 19 січня відкрито реєстрацію на пробне ЗНО-2021 для майбутніх абітурієнтів.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, враховуючи карантин, цього року одинадцятикласники зможуть вибрати для проходження лише один предмет.

"Саме ж тестування відбудеться 10 квітня, а результати буде опубліковано на особистих інформаційних сторінках у спеціальному сервісі 16 квітня", – розповів він.

Зареєструватися випускники можуть на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти Києва.

Також учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома, що дасть можливість краще підготуватися.

На вибір будуть доступні такі предмети:

українська мова

українська мова та література

історія України

математика

біологія

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

За інформацією МОН, проходження пробних тестів обійдеться абітурієнтам у 195-255 гривень. Детально ознайомитися з конкретними розцінками можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Різниця у вартості пов'язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестів і так далі", – пояснили чиновники.

Як повідомляв OBOZREVATEL: