Київ відкрив реєстрацію на пробне ЗНО-2021
У Києві з 5 до 19 січня відкрито реєстрацію на пробне ЗНО-2021 для майбутніх абітурієнтів.
Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, враховуючи карантин, цього року одинадцятикласники зможуть вибрати для проходження лише один предмет.
"Саме ж тестування відбудеться 10 квітня, а результати буде опубліковано на особистих інформаційних сторінках у спеціальному сервісі 16 квітня", – розповів він.
Зареєструватися випускники можуть на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти Києва.
Також учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома, що дасть можливість краще підготуватися.
На вибір будуть доступні такі предмети:
українська мова
українська мова та література
історія України
математика
біологія
географія
фізика
хімія
англійська мова
іспанська мова
німецька мова
французька мова
За інформацією МОН, проходження пробних тестів обійдеться абітурієнтам у 195-255 гривень. Детально ознайомитися з конкретними розцінками можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
"Різниця у вартості пов'язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестів і так далі", – пояснили чиновники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 грудня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким, починаючи з 2021 року, в Україні будуть нагороджувати преміями президента випускників, які отримають найвищі бали на ЗНО.
На ці цілі було виділено 100 000 гривень. Отже, 20 учнів отримають премію в розмірі 5 тисяч гривень.