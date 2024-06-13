Киев на конференции в Берлине привлек 500 тысяч евро от благотворителей на центр протезирования

Для украинского центра протезирования, который создают в Киеве с помощью Берлина, привлекли во время конференции 12 июня 2024 в общей сложности 500 тысяч евро. Около 305 тысяч составили пожертвования деньгами. Плюс немецкий бизнес предоставит, в частности, оборудование в мастерскую по протезированию для 5 дополнительных сотрудников.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Благодарю немецких благотворителей. А также организации "Life bridge Ukraine" и ее руководительницы Джанин фон Вольферсдорф, которая совместно с Ассоциацией берлинских торговцев и промышленников организовала благотворительный вечер по сбору средств на центр протезирования", – сообщил Кличко.

Также глава столицы поблагодарил мэра города-побратима Киева – Берлина Кая Вегнера, вместе с которым они убеждали берлинских бизнесменов в важности совместного проекта по созданию в Киеве центра протезирования.

Как сообщал OBOZ.UA, Кличко вместе с Вегнером посетили участников проекта "Берлинско-Киевский центр протезирования", который две столицы олицетворяют вместе. Осенью центр протезирования планируют открыть в Киеве.