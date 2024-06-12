Кличко с мэром столицы Германии посетили участников проекта 'Берлинско-Киевский центр протезирования'

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Берлина Каем Вегнером посетили участников проекта "Берлинско-Киевский центр протезирования", который воплощают две столицы вместе. Осенью центр протезирования откроют в Киеве.

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Об этом Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале.

"В берлинской клинике Seeger украинские защитники, первую часть которых (13 раненых) мы отправили в середине апреля, получают протезирование. 6 ребят уже на протезах и ходят. Другие медики лечат и готовят к протезированию, – отметил Кличко. – Недавно в Берлин приехали еще ребята, В рамках проекта в общей сложности более 30 раненых с ампутациями находятся сегодня в Берлине. А также здесь учатся в мастерских киевские техники-протезисты. Осенью этого года они будут работать в Берлинско-Киевском центре протезирования, который мы откроем в столице Украины", – сообщил мэр Киева.

Он пообщался с украинскими защитниками и пожелал им как можно скорее пройти реабилитацию и вернуться домой в Украину.

Кличко поблагодарил мэра Берлина Кая Вегнера за помощь нашим защитникам и помощь в создании центра в Киеве. Но главе неправительственной организации "Life Bridge Ukraine" Джанин фон Вольферсдорф.

"Джанин вдохновляет этот проект, много работает, собирает средства, чтобы раненые бойцы получили протезы. И чтобы центр протезирования начал работу в Киеве", – отметил мэр украинской столицы.

Кай Вегнер подчеркнул, что проект создания центра протезирования в Киеве – это свидетельство эффективного сотрудничества городов-побратимов Киева и Берлина.

"То, что изначально было смелой мечтой, стало реальностью всего за несколько месяцев. Наше партнерство оказывает конкретную поддержку Украине в ее борьбе за мир и свободу. Обучая техников-протезистов, мы также помогаем людям помочь себе самим. Для меня и Виталия Кличко было очень важно, что мы реализуем конкретные проекты в рамках сотрудничества наших городов. Создание центра протезирования в Киеве является убедительным доказательством того, что, возможно, когда мы все объединяемся. Я благодарю берлинские ортопедические компании, которые присоединились к этому проекту, а также Джанин фон Вольферсдорф", – подчеркнул Кай Вегнер.

Центр протезирования будет работать на базе одной из коммунальных больниц Киева. Город обустраивает помещение и уже идет процесс поставки оборудования, закупленного немецкой стороной.