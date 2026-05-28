Киев на два дня окунется в постэлектрический мир: что готовит S.V.E.T. Festival

30–31 мая в Киеве состоится S.V.E.T. Festival – масштабное событие, которое объединит электронную музыку, свет и архитектуру в формате полного погружения. Локацией станет Арт-завод Платформа, который на два дня превратится в футуристическое постэлектрическое пространство. Фестиваль соберет как международных звезд, так и ключевых представителей украинской сцены.

Главная идея фестиваля – трансформация индустриального пространства в новую реальность. Организаторы буквально "перепрошивают" Арт-завод: среди бетонных конструкций появится световая линия, которая будто прорастает сквозь архитектуру и объединяет все пространство в единую живую систему.

Центром этого мира станет гигантский экран 24×12 метров – один из крупнейших в фестивальном формате в Украине. Его дополнят пиротехника, сложные световые сценарии и 4D-визуальные эффекты, которые реагируют на музыку и движение.

В результате зрители попадут в среду, где индустриальный бетон взаимодействует с "живым" светом, создавая ощущение новой, постурбанистической экосистемы.

S.V.E.T. Festival – это больше, чем музыкальное событие. Прежде всего это платформа силы, поддержки и взаимодействия, где культура становится инструментом благотворительности.

Фестиваль объединяет не только слушателей, но и артистов со всей Европы, которые приобщаются к этой инициативе неформально – через личное участие и вклад. Каждый их сет – это не просто выступление, а жест поддержки. Многие из них привозят с собой уникальные вещи из собственного творческого пути: эксклюзивные пластинки, подписанные артефакты, памятные лоты с мировых фестивалей вроде Tomorrowland или Zamna. Эти предметы становятся частью благотворительных сборов, превращаясь в символы единства глобальной сцены.

В этом процессе нет формальной "верхней границы" или заранее определенной цели. Есть лишь стремление – собрать максимум возможного и каждый раз поднимать планку выше. И это работает: предыдущие инициативы уже позволяли аккумулировать суммы на уровне сотен тысяч гривен.

Хедлайнеры мирового уровня

Фестиваль соберет как международных звезд, так и ключевых представителей украинской сцены. Среди главных артистов:

Zamna Soundsystem – глобально известный коллектив и креаторы культового фестиваля Zamna, формирующие тренды электронной сцены в мире

8Kays – украинская артистка лейбла Afterlife, которая уверенно закрепилась на международной сцене с мелодичным техно-звучанием

Также выступят артисты формации S.V.E.T – Kostyn, Cherry и R.A.N, известные своими эмоционально насыщенными лайв-перформансами, где каждый сет превращается в отдельную историю.

Лайн-ап фестиваля

30 мая: Zamna Soundsystem - Kostyn b3b Cherry b3b R.A.N - Artaria - Baris Bayrak - Fleming - Thehow

31 мая: 8Kays - Markus Klee - Armina - Runov - Lola Kimchi - Cuprite - Desire

Полное погружение: не только музыка

Кроме музыкальной программы, S.V.E.T. Festival предлагает расширенный опыт для посетителей:

две сцены с разной атмосферой

VIP-зоны

масштабные визуальные инсталляции

интерактивные фотозоны

фудкорты и бары

Детали события

Даты: 30–31 мая

Локация: Арт-завод Платформа, ул. Якова Гниздовского, 1а, Киев

