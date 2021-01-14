Киев из-за снегопада сковали пробки: как чистят столичные дороги. Фото

Юрий Сергиенко Кияни 18:15, 14.01.2021 Обновлено: 18:25, 14.01.2021

В Киеве вечером в четверг, 14 января из-за снегопада образовались большие пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. По состоянию на 18:00 движение затруднено почти во всех центральных улицах столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пробки в Киеве.
Google Maps

В частности, пробки образовались на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов проспекте Победы, Елены Телиги, Киевском пути, Большой окружной.

По данным "Киевавтодора", на дорогах столицы работают несколько сотен человек и около 200 единиц техники.

Проспект Победы.
Проспект Победы.
Проспект Победы.
Проспект Победы.
Перекресток бульвара Перова и проспекта Шухевича.

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